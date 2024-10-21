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Кремлев вспомнил историю Мухаммеда Али на фоне ограничений для боксеров РФ

Кремлев вспомнил историю Мухаммеда Али на фоне ограничений для боксеров РФ

На фоне ограничений спортсменов из России и Белоруссии президент Международная ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев вспомнил историю легендарного боксера Мухаммеда Али, который пошел против «грязной системы».

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Пусть турниры в России проводят.
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