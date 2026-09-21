«Никакой это не гиперзвук!»: Американцы нанесли сокрушительный удар по русскому «Циркону» Зато страна, уже четверть века неспособная освоить гиперзвуковые технологии, легко находит аргументы из серии «нагадить в тапки» Никогда такого не было и вот опять! Сначала германский пропагандист, а затем и мощная когорта «профессиональных» американских «экспертов» на манер священнослужителя из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» возопили: «А русский гиперзвук-то ненастоящий!».