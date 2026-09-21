«Никакой это не гиперзвук!»: Американцы нанесли сокрушительный удар по русскому «Циркону» Зато страна, уже четверть века неспособная освоить гиперзвуковые технологии, легко находит аргументы из серии «нагадить в тапки» Никогда такого не было и вот опять! Сначала германский пропагандист, а затем и мощная когорта «профессиональных» американских «экспертов» на манер священнослужителя из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» возопили: «А русский гиперзвук-то ненастоящий!».
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Вспоминается фраза Батьки Бурнаша из культовых "Неуловимых мстителей":"В бессильной злобе..."😆😆😆
«Единая Россия» близка к сохранению конституционного большинства в ГД РФ
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчёт голосов после трёхдневного голосования 18–20 сентября. По данным ЦИК на утро 21 сентября (после обработки около 75% протоколов участковых комиссий), «Единая Россия» лидирует с результатом 57,48% по федеральному партийному списку. Это на 8% выше того, что давали экзитполы ВЦИОМ.
Далее следуют КПРФ с результатом 14,03%, ЛДПР - 8,75%, «Новые люди» - 8,01% и «Справедливая Россия» с «барьерным» показателем 5,01%.
Остальные партии (Партия пенсионеров - около 2,2%, «Зелёные» - 1,1%, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии - менее 1%) остаются ниже барьера для прохождения в нижнюю палату Федерального собрания.
Кандидаты «Единой России», как утверждает ЦИК, лидируют примерно в 209 из 225 одномандатных округов. Партия снова претендует на конституционное большинство (свыше 300 мандатов из 450).
Предварительная явка составила 56,6% - один из самых высоких показателей за последние десятилетия. Окончательные итоги ЦИК планирует объявить не раньше 25 сентября.
Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев заявил, что противник предпринял колоссальные усилия сорвать выборы, но это лишь сплотило граждан.
«Единая Россия» остаётся силой, которой можно доверить будущее страны, и продолжит поддерживать курс президента, приближая победу. Граждане доверяют нашей партии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил расхождения с партийными данными (по собственным опросам коммунисты рассчитывали на 17–35%) и призвал тщательно сверить результаты, указав на «тенденции из лихих 90-х». Однако лидер КПРФ и ранее часто указывал на некоторые нестыковки, но в итоге результаты принимались.
Проходили в стране и выборы глав ряда регионов. В Чечне победу празднует Рамзан Кадыров с результатом выше 99%. В Туве, Белгородской, Тверской, Брянской областях, а также в Мордовии победа также за кандидатами-единороссами. Так, в Белгородской и Брянской областях у Александра Шуваева и Егора Ковальчука, ранее работавших с приставкой и.о, 66% и 68,4% соответственно.
Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»
Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию, на этот раз по «разгрому России». Об этом он заявил на саммите в Закарпатье, где присутствуют представители Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.
«Нелегитимный» пообещал «разгромить Россию» за 40 дней. По его словам, он уже утвердил план новой операции с «дальними ударами» на встрече с новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой. Планируется увеличение количества ударов в глубину России в ответ на «российские удары» по энергетике и морской логистике.
Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию.
Украинская пресса напоминает, что в конце июня Зеленский уже объявлял 40-дневную операцию по «принуждению России к переговорам», в ходе которой предполагалось, что Москва запросит перемирия. Вместо этого Россия нарастила удары, фактически перекрыв всю морскую логистику Украины, а киевский клоун побежал за помощью к союзникам, пытаясь через посредников запросить перемирие. И с новой операцией будет то же самое, это очередное «громкое заявление» Зеленского, сделанное на публику.
Российские околовоенные ресурсы, в свою очередь пишут, что удары по украинской энергетике необходимо продолжать, да и вообще с ней «нужно заканчивать» в преддверии зимы.
Новый цикл меча и щита: ВСУ показали поражение реактивной «Герани»https://vkvideo.ru/video484844600_456240238
ВСУ опубликовали несколько видео, на которых показано поражение российских реактивных дронов-камикадзе «Герань-5». В роли перехватчиков выступили новые реактивные БПЛА – STING S и пока что неназванной модели.
Необходимость в переходе к новым зенитным беспилотникам была вызвана развёртыванием в российских войсках реактивных БПЛА («Герань-3», «Герань-4 Seeker» и «Герань-5») с высокой скоростью полёта (от 500 до 600 км/ч), за которыми уже не могли угнаться поршневые беспилотники или квадрокоптеры.
По заявлениям киевского режима, на фронте в разной степени готовности тестируются 4 модели перехватчиков, а ещё около 10 прототипов от разных производителей проходят оценку. Alexa Spatium стал первым в их ряду, получив официальный допуск Минобороны к эксплуатации.
Согласно подтверждённым и оценочным ТТХ, данный дрон, изготовленный из лёгких и прочных композитов, имеет длину 1,5 м и размах крыла 1,7 м. Двигатель малогабаритный турбореактивный (модель и точная тяга засекречены). Для экономии топлива возможно патрулирование на низкой скорости (максимальная не раскрывается).
Поисково-прицельный комплекс включает ТВ- и ИК-системы, что позволяет дрону эффективно обнаруживать горячий реактивный выхлоп «Герани» как днём, так и в ночное время. Дрон поддерживает как полёт по заранее заданным координатам, так и режим прямого дистанционного наведения оператором.
Весь комплекс в разобранном виде помещается в кузов обычного пикапа. Запуск осуществляется с помощью компактной мобильной катапульты. Перехватчик запрограммирован на возврат к месту старта для мягкой посадки и повторного использования.
СБУ разработала собственную линейку высокоскоростных БПЛА, точные названия и характеристики которых пока держатся в секрете.
STING S представляет собой глубоко модернизированную модификацию зенитного FPV-дрона от украинской компании Wild Hornets. Он оснащается тепловизионными модулями «Курбас-640-Альфа» от украинской Odd Systems. На борту установлен чип с алгоритмами машинного зрения, позволяющими осуществлять автокоррекцию курса при маневрировании «Герани».
Главная сложность при создании реактивных БПЛА-перехватчиков состоит в необходимости интеграции надёжных систем наведения и средств точного управления на скоростях порядка 600 км/ч. Как сообщало агентство Reuters, масштабные испытания прототипов летом 2026 года выявили ряд технических проблем с наведением, из-за чего комплексы были вынуждены пройти экстренную доработку программного обеспечения перед запуском в серийное производство.
Судя по всему, разработку удалось успешно завершить, в связи с чем вечное состязание меча и щита вошло в новый цикл. https://vkvideo.ru/video484844600_456240238
Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican
Украина применила для удара по Москве новейшую ракету «Пеликан» собственной разработки. Об этом заявил Зеленский, комментируя сегодняшнюю попытку атаковать российскую столицу.
По словам «нелегитимного», Киев при ночном ударе применил несколько «новинок», в том числе некую ракету «Пеликан». Как пишут наши ресурсы, под этим названием Украина разрабатывала новейшую лёгкую баллистическую ракету FP-7 Pelican («Пеликан») на основе боеприпасов 48Н6 (5В55) к зенитной системе С-300. Как заявляла гендиректор компании-разработчика Fire Point, ракета якобы перешла к этапу войсковых испытаний и может быть применена для ударов по российским объектам уже в ближайшее время.
В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы: «Фламинго», «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Сичень», Pelican.
Однако, как отмечают российские ресурсы, заявленная дальность в 300 км ракеты FP-7 Pelican не позволяет ей достигнуть Москвы, да и подтверждений применения этого боеприпаса нет. Обломки различных беспилотников самолётного типа есть, даже ракеты «Фламинго» имеются, а вот «Пеликана» нет. Возможно, что Зеленский пытается выдать желаемое за действительное.
Ранее в Киеве заявляли, что ракета FP-7 Pelican будет предназначена для ударов по целям в ближайшей зоне, а для ударов по Москве разрабатывается другая ракета — FP-9, несущая боевую часть массой 800 кг и способная поражать цели на дальности до 850 км.
Переписка перебежчика в соцсетях помогла ВС РФ вычислить ПВД ВСУ
Активная переписка в соцсетях перебежчика помогла российским спецслужбам определить местоположение пункта временной дислокации украинских националистов и нанести по нему удар.
11 сентября ВС РФ накрыли ПВД 425-го отдельного штурмового полка «Скала», уничтожив до 30 человек личного состава, преимущественно операторов воздушных и наземных беспилотников. Кроме того, под удар попала автомобильная и другая техника. Сделать это удалось благодаря слежению за российским предателем, ефрейтором Максимом Прибушевским, который активно общался в сети с телефона.
Подробности перехода Прибушевского на сторону ВСУ не приводятся, известно, что он по собственной инициативе выбрал сторону бандеровского режима. Однако потом в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что». Для общения со своими старыми знакомыми он использовал телефон военнослужащего ВСУ, тем не менее его активность не прошла мимо российских спецслужб.
В общем, если не углубляться в подробности, пока перебежчик жаловался на свою жизнь, российские спецы определили местонахождение телефона, скоординировали свои действия и нанесли мощный удар, который сразу же отправил на свидание с Бандерой не менее 30 человек, причём большинство из них было обученными операторами дронов. О судьбе самого перебежчика ничего не сообщается. Видимо, тоже был ликвидирован.
«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата»
На фоне официального молчания о ходе реализации программы танка «Армата» на днях в сети появилась новая видеозапись, на которой запечатлён один из экземпляров Т-14, пересекавший грунтовую дорогу по направлению к полигону. В связи с этим в западной прессе отмечается:
Россия изготовила примерно 20 Т-14 при первоначальной цели в 2300 единиц к 2020 году и продолжает полагаться на модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М в войне на Украине. Танк нового поколения, впервые представленный в 2015 году, уже как 10 лет пытается выйти за рамки испытаний.
На видео незаметно никаких новых технических особенностей машины. Судя по всему, танк участвовал в рутинных учениях.
Т-14 представлял собой резкий отход от школы танкостроения советской эпохи. Он был создан с уникальной для того времени конструкцией, обладая безэкипажной башней, бронированной капсулой для экипажа и КАЗ «Афганит».
Как указывается, главным препятствием для массовых закупок нового ОБТ стала стоимость, составлявшая по разным оценкам от $8 до 15 млн за машину по сравнению с $1,5–2,5 млн за модернизированный Т-90М, на который Россия продолжает полагаться на протяжении всего украинского конфликта.
Отмечается, что, скорее всего, Т-14 будет играть роль технологической «лаборатории» для отработки решений, призванных усилить огневую мощь, защиту и мобильность Т-90 и Т-72. Указывается, что, пожалуй, единственным вариантом, при котором танк массово пойдёт в войска, является его экспорт:
Россия предложила передать технологии Т-14 Индии для местного производства.
Ряд западных обозревателей считает, что этот танк создавался для прежней войны и не соответствует современному полю боя, которое основательно изменилось в ходе украинского конфликта:
Проект «Армата», перешедший к настоящему времени в состояние застоя, обречён в итоге на провал в качестве серийного танка. https://vkvideo.ru/video484844600_456240234
«Это не проблема, а катастрофа!»: в Киеве испугались русского «Рассвета»
Российская группировка спутников «Рассвет» вызвала тревогу в Киеве. Советник Зеленского рассказал, почему считает проект угрозой для украинской армии.
На Украине всё громче говорят о возможных последствиях развёртывания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов признал, что полноценный запуск проекта может создать для ВСУ крайне серьёзные трудности.
Своими опасениями эксперт поделился в Telegram-канале. По его словам, речь идёт уже не просто о проблеме для украинской армии.
«Это будет большая проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа», — написал Сергей Бескрестнов.
Кроме того, советник Зеленского призвал украинские власти активнее заниматься развитием средств радиоэлектронной борьбы, которые могут потребоваться для противодействия новым технологиям.
Что известно о российском проекте «Рассвет»
В марте российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту сразу 16 спутников перспективной низкоорбитальной группировки «Рассвет». Аппараты построены на собственной платформе компании и оснащены рядом современных решений.
Сообщается, что спутники получили поддержку архитектуры связи 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения, а также плазменные двигательные установки.
Предполагается, что после полного развёртывания система сможет обеспечить высокоскоростную передачу данных и устойчивую связь на значительной территории.
Путин сравнил «Рассвет» со Starlink
В июне президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими отдельно отметил перспективы отечественной разработки. По его словам, российская система способна конкурировать с известным зарубежным проектом Starlink.
Глава государства подчеркнул, что российская технология ничем не уступает американскому аналогу, а по отдельным направлениям может даже превосходить его возможности.
На фоне этих заявлений реакция украинских экспертов привлекла дополнительное внимание. Признание потенциальной угрозы со стороны представителей Киева свидетельствует о том, что развитие российских космических технологий внимательно отслеживается не только в России, но и за её пределами.
«Ростех» сообщил о 3D-печати деталей для стрелкового оружия
Предприятие «Ростеха» изготовило на 3D-принтере партию деталей для стрелкового оружия — дульных тормозов-компенсаторов-пламегасителей закрытого типа. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как утверждает «Ростех», специалисты Центра аддитивных технологий применили селективное лазерное сплавление титанового порошка. Компания заявила, что подбор материала и режимов печати позволил изготовить партию за сутки, а также сократить сроки и стоимость получения заготовок.
Дульное устройство крепится на стволе оружия. По информации госкорпорации, его конструкция должна уменьшать отдачу и вспышку при выстреле, а также снижать воздействие звука на стрелка.
В «Ростехе» объяснили выбор аддитивного производства сложной геометрией изделия: внутри монолитного корпуса расположены рельефные перегородки и отверстия под углом. О данных испытаний напечатанной партии, её объёме и о планах серийного применения в сообщении не говорится.