Объявлены имена ведущих фестиваля «Воздух Карелии»

Ведущие радио Maximum Чак и Шумански будут развлекать зрителей главного приключения карельского лета Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) объявили имена ведущих мероприятия.
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