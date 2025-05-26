В Иркутской области построят новые гостиницы и обновят «Сибэкспоцентр» благодаря льготным кредитам

Пять проектов из Иркутской области стали победителями конкурсного отбора Минпромторга России по программе льготного кредитования, направленной на поддержку туристической отрасли в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном правительстве.
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