Бордель в центре Новосибирска нашли полицейские

Организатора борделя и семерых его сообщников задержали в Новосибирске. Уголовное дело об организации занятия проституцией (часть 2 статьи 241 УК РФ) возбудили сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.
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