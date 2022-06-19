Бад-Хомбург (WTA). Первый круг. Кудерметова сыграет с Калинской, Самсонова встретится с Рахимовой, Касаткина – с Петкович

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Вероника Кудерметова сыграет с Анной Калинской в первом круге в Бад-Хомбурге. Людмила Самсонова встретится с Камиллой Рахимовой, а Дарья Касаткина – с Андреа Петкович.