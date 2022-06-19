Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Бад-Хомбург (WTA). Первый круг. Кудерметова сыграет с Калинской, Самсонова встретится с Рахимовой, Касаткина – с Петкович

Вероника Кудерметова сыграет с Анной Калинской в первом круге в Бад-Хомбурге. Людмила Самсонова встретится с Камиллой Рахимовой, а Дарья Касаткина – с Андреа Петкович.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх