Когда форма перестаёт быть защитой: почему конфликты с полицией становятся испытанием для государства Елена ГалицкаяВидео с конфликтом между сотрудниками полиции и группой граждан, распространившееся в российских социальных сетях, вновь подняло болезненный вопрос: насколько защищён сегодня человек в форме, когда он выполняет свои обязанности? На кадрах, опубликованных военным корреспондентом Дмитрием Стешиным, запечатлён конфликт на дороге.
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