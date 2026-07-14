Когда форма перестаёт быть защитой: почему конфликты с полицией становятся испытанием для государства Елена ГалицкаяВидео с конфликтом между сотрудниками полиции и группой граждан, распространившееся в российских социальных сетях, вновь подняло болезненный вопрос: насколько защищён сегодня человек в форме, когда он выполняет свои обязанности? На кадрах, опубликованных военным корреспондентом Дмитрием Стешиным, запечатлён конфликт на дороге.