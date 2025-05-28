Защита детей в поездках: как выбрать правильного туроператора

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Прежде чем отправить детей в зарубежные лагеря отдыха, родители должны убедиться, что компания, которая будет заниматься организацией поездки, является туроператором по выездному туризму, предупредил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
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