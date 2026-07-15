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Рязанские новости

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В Рязанской области Россельхознадзор выявил заросший борщевиком сельхозучасток

В Рязанской области Россельхознадзор выявил заросший борщевиком сельхозучасток

В Старожиловском районе Рязанской области выявили зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского, а также сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

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