В Рязанской области Россельхознадзор выявил заросший борщевиком сельхозучасток

В Старожиловском районе Рязанской области выявили зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского, а также сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.
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