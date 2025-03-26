Кремль раскрыл список объектов, запрещённых для ударов — 1126-й день СВО

Кремль по итогам встречи экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обнародовал 25 марта согласованный перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного 30-дневного моратория на удары по энергосистеме.
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