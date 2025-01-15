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Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет: Карта специальной военной операции на Украине на 15 января 2025 года и анализ событий в мире

Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет: Карта специальной военной операции на Украине на 15 января 2025 года и анализ событий в мире

Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет: Карта специальной военной операции на Украине на 15 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНочной налет киевского режима на объекты глубоко в российской территории вызвал шок среди экспертов и аналитиков.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, цели для ударов утверждает НАТО, спутники НАТО. Есть гарантия, что их запускают ВСУ, а не НАТО?
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15 час.
Сергей Бессонов
Если писать правильно то: тогда &quot;беспилотники&quot; - приставка &quot;бес&quot; пишется с глухим &quot;п&quot;, &quot;без&quot; пишется со звонким согласным &quot;д&quot;: бездумный.
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7 час.

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