Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет: Карта специальной военной операции на Украине на 15 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНочной налет киевского режима на объекты глубоко в российской территории вызвал шок среди экспертов и аналитиков.