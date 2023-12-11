Это Россия напала…

Мария Беликова Мудрым человеком был Кутузов. А сколько непонимания он пережил. Его проклинали за отступление до Москвы., упрекали в предательстве. А он всё делал правильно и сохранил армию, когда не давал бой с Наполеоном на границе.

фарид сабиров В этот раз надо не спаСсать их . Пусть полностью загнуться начнется разруха и голод. Вот тогда они сами приползут. Амерам то на них с высоты стаТуя свобоДа плевать и растереть.