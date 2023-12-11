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Это Россия напала…

Это Россия напала…

Тяжко на душе. После общения на немецком новостном сайте http://www.welt.de/ При попытке объяснить реальность и откуда что начиналось, мне с апломбом пытались заткнуть рот словами типа "Россия вечный агрессор, она всегда нападала на Европу".

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Комментарии
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Мария Беликова
Мудрым человеком был Кутузов. А сколько непонимания он пережил. Его проклинали за отступление до Москвы., упрекали в предательстве. А он всё делал правильно и сохранил армию, когда не давал бой с Наполеоном на границе.
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11 час.
фарид сабиров
В этот раз надо не спаСсать их . Пусть полностью загнуться начнется разруха и голод. Вот тогда они сами приползут. Амерам то на них с высоты стаТуя свобоДа плевать и растереть.
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11 час.
Зоя Копань
Так же и Киев взять осадой, ни одной машины не пропускать, сами белый флаг выкинут, хотя к тому времени там и останется только простое население а все эти так называемые депутаты дрыснут на запасные &quot;аэродромы&quot; за бугор!
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10 час.

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