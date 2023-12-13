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Культурная неделя: выбор «Известий»

Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Моя жена – киллер» 16+Режиссер — Тома Венсан. В ролях: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Конни Нильсен, Билл Найи, Сонита Генри Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наемница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира.

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