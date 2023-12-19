Владимир Корнилов: Киев и МВФ: кто из них не знает, что делать с Украиной?

Какое-то рассогласование произошло между Киевом и МВФ. Пока советник Зеленского рассказывает, что Украина без проблем решит вопрос отсутствие западного финансирования «заимствованиями на внутреннем рынке», глава МВФ бьет в колокола и кричит, что этот самый внутренний рынок Украины загнется в ближайшее время, если не будет западного финансирования! Кто-то из них явно чего-то не знает! Эта запись также доступна в Telegram автора.