"Плюнули в лицо": новые детали смертельного избиения ученого на Урале

РЕН ТВ В Свердловской области после жестокого избиения скончался ученый. Как стало известно РЕН ТВ, нападение произошло еще 13 июля из-за небольшого замечания детям, которые катались по полю, где росли опытные образцы.
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