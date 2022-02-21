Генсек НАТО Йенс Столтенберг, широко известный в современном мире, хотя роль и вес его в качестве самостоятельной фигуры сильно преувеличивается теми, кто воспринимает Североатлантический альянс как-то иначе, чем в качестве рамочной организации, призванной красиво оформить подчинённость его членов Соединённым Штатам Америки, вслед за московским американским журналистом Майклом Бомом, никому в помянутом мире не известным, кроме российских телезрителей, высказался на тему того, что "НАТО никому не обещал не расширяться на восток".