Депутат Госдумы Виталий Милонов дал большое интервью, в котором рассказал о своем отношении к Ольге Бузовой, SHAMAN, Алле Пугачевой, Чулпан Хаматовой, иноагентам и уехавшим из страны артистам, порассуждал о квадроберах, инициативе о налоге на бездетность.