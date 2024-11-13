Депутат Госдумы Виталий Милонов дал большое интервью, в котором рассказал о своем отношении к Ольге Бузовой, SHAMAN, Алле Пугачевой, Чулпан Хаматовой, иноагентам и уехавшим из страны артистам, порассуждал о квадроберах, инициативе о налоге на бездетность.
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