На этот раз в тестировании приняли участие более 760 тыс. 15-летних подростков из 91 страны. В совокупности они представляют около 33 млн подростков этого возраста.
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