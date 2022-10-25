Военное обозрение

3 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Дааа, видимо "соскучились пшеки", за Русскими "п...лями" и давно  "не обсирались" в "хороших руках"! Похоже во-всём "...Польша вслед за П...
  • nyha
    откуда ждёте современное оружие..??????????????????не надейтесь БРАТАНЫ...Президент Казахст...
  • nyha
    а гдек эти пидарасы жить-то будут..на карте копейка больше их территории..Финская пресса: Ф...

Пентагон рассматривает возможность поставки на Украину ЗРК MIM-23 Hawk

Пентагон рассматривает возможность поставки на Украину ЗРК MIM-23 Hawk

Соединенные Штаты отреагировали на неоднократные просьбы режима Зеленского усилить противовоздушную оборону Украины на фоне применения Россией дронов-камикадзе "Герань-2".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх