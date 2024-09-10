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Владимир Путин наградил пермского тренера паралимпийцев Николай Толстиков высоким званием

Владимир Путин наградил пермского тренера паралимпийцев Николай Толстиков высоким званием

Ранее он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».Тренер паралимпийцев из Перми Николай Толстиков удостоен высокой награды.

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