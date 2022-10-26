Daily Storm

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«Сигнал для Путина»: На Украине оценили письмо демократов Байдену о переговорах с Россией

«Сигнал для Путина»: На Украине оценили письмо демократов Байдену о переговорах с Россией

Киев опасается сокращения помощи от Вашингтона в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах в конгрессКиев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией сигнал для Владимира Путина.

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