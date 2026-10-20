В Киеве сообщили о взрывах в районе Северного моста, расположенного на Оболони. По предварительным данным, там прогремели два мощных взрыва после того, как реактивные беспилотники начали снижаться.
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