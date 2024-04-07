Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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людмила бер
Пока!!! все передает Государству... потом, так в пищевой промышленности, тем, кто уже работал с этими фирмами... Следите за известными брендами , сметана, молоко и т.д....
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11 час.
ТМ
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9 час.
Виктор Гайдуков
Не передаются, а продаются, и это большая разница.
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7 час.

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