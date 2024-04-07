ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.
Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России
Комментарии
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людмила бер
Пока!!! все передает Государству... потом, так в пищевой промышленности, тем, кто уже работал с этими фирмами... Следите за известными брендами , сметана, молоко и т.д....
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Почему-то мне кажется, что таким образом запад в какой-то степени "расплачивается " за разграбление России в 90-е...
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9 час.
Виктор Гайдуков
Не передаются, а продаются, и это большая разница.
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7 час.
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