При атаке дронов в Воронеже ранения получила 10-летняя девочка, повреждена многоэтажка

Воронеж. Воронежская область. Ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Воронеж. Резаные раны рук, ног и шеи получила 10-летняя девочка, ей оказана медицинская помощь, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии