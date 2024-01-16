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При атаке дронов в Воронеже ранения получила 10-летняя девочка, повреждена многоэтажка

При атаке дронов в Воронеже ранения получила 10-летняя девочка, повреждена многоэтажка

Воронеж. Воронежская область. Ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Воронеж. Резаные раны рук, ног и шеи получила 10-летняя девочка, ей оказана медицинская помощь, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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