ВКС России уничтожают скопления противника на Курском фронте. Отряд Смуглянки выявил пункт дислокации украинских боевиков в ангарах и позиции в лесах Курской области, после чего навёл авиацию на скопление сил врага.
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