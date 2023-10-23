Бочкарёв: Началось активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду в Мнёвниках

Длина эстакады составит 155 метров Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о строительстве ряда дорожных объектов на территории Мнёвниковской поймы.
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