Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Провал ЦАХАЛа

Провал ЦАХАЛа

Когда в начале апреля Израиль без видимых на то оснований разнес посольский комплекс Тегерана в Дамаске, убив при этом несколько иранских генералов, многие это восприняли как нажатие на курок развязывания большой войны на Ближнем Востоке.

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