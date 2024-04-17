Провал ЦАХАЛа

Когда в начале апреля Израиль без видимых на то оснований разнес посольский комплекс Тегерана в Дамаске, убив при этом несколько иранских генералов, многие это восприняли как нажатие на курок развязывания большой войны на Ближнем Востоке.
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