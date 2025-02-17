На Южном берегу Крыма покуражилась метель: с дорог убирают снежные заносы и поваленные деревья

В Крыму на южный берег обрушилось ненастье.«На ЮБК продолжается работа по очистке дорог. Очищено 2180 км: Ялта-Севастополь, Гаспра, Ливадия-Симеиз, Бахчисарай-Ялта, Гурзуф-Ялта», - сообщил министр транспорта Республики Крым Александр Овдиенко.
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