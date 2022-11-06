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Бивол заявил, что пока не считает себя лучшим в мире: «Мне нужны еще победы и еще пояса»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отреагировал на слова Эдди Хирна, назвавшего россиянина достойным звания лидера рейтинга P4P.

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