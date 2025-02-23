Общественник Малькевич заявил, что поддержка участников СВО стала ведущим направлением социальной политики России

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. В День защитника Отечества президент России Владимир Путин торжественно вручил звания Героев России участникам спецоперации и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
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