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Орловские новости

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Губернатор Орловской области едет в Курск на встречу с активом

Губернатор Орловской области едет в Курск на встречу с активом

Клычков взял отпуск на один день для поездки в Курск, где запланирована встреча с партийным активом.В рамках вечернего стрима в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о поездке в соседнюю область.

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