Директор ФБР: Численность китайских хакеров превышает число киберагентов ФБР в 50 раз

По словам директора американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя, когда дело доходит до борьбы с китайскими хакерами, ФБР оказывается в значительном меньшинстве в сравнении с китайцами.
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