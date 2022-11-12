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Марченко сделал дубль в матче с «Рочестером». У него 8+6 в 12 играх за фарм «Коламбуса» в АХЛ

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Рочестером».  Форвард «Кливленда» помог своей команде победить в матче регулярного чемпионата АХЛ – 6:5 ОТ.

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