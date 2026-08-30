Страна и люди
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Страна и люди

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Мерц назвал оборону Германии важнее родительских пособий

Мерц назвал оборону Германии важнее родительских пособий

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал расходы на оборону более важными, чем затраты государства на родительские пособия.

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