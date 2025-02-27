В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

Правительство России собралось ужесточить требования подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергея Колунова.