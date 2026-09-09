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★ NEXT WAR ★ Военные новости

318 подписчиков

Можно потом снять тысячу патриотических роликов о защитниках, провести уроки мужества и долго рассказывать детям, как нужно относиться к украинской армии.

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