Происшествия

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В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже с банковской карты

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району с заявлением обратился 49-летний житель Конаково.

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