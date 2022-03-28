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Народная милиция ДНР пресекла попытку эвакуации командира «Азова» из Мариуполя

Народная милиция ДНР пресекла попытку эвакуации командира «Азова» из Мариуполя

pixabay.com Средствами противовоздушной обороны (ПВО) НМ ДНР удалось пресечь попытку эвакуации с мариупольского комбината «Азовсталь» командира нацбатальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).

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