Народная милиция ДНР пресекла попытку эвакуации командира «Азова» из Мариуполя

pixabay.com Средствами противовоздушной обороны (ПВО) НМ ДНР удалось пресечь попытку эвакуации с мариупольского комбината «Азовсталь» командира нацбатальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).
pixabay.com Средствами противовоздушной обороны (ПВО) НМ ДНР удалось пресечь попытку эвакуации с мариупольского комбината «Азовсталь» командира нацбатальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).
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