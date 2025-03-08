В Британии заявили о желании Макрона превратить Европу во французскую империю

Французский президент Эммануэль Макрон хочет поднять волну истерии в Европе. Политик планирует занять место лидера и диктовать свои условия, высказал мнение британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.
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