Акции «Сбера» растут после публикации отчетности

Российский рынок открыл торги во вторник, 14 мая, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,25%, до 3465,6 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,16%, до 1195,4 пункта.