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Сафонов, Головин и Батраков вошли в состав сборной России на осенние матчи

Сафонов, Головин и Батраков вошли в состав сборной России на осенние матчи

РИА Новости/Виталий Тимкив Российский футбольный союз 15 сентября обнародовал окончательный состав национальной команды на осенние товарищеские встречи.

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