Без предела: в кабмине не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля

В правительстве не поддержали регулирование цен на бензин и дизель. Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, отметили в кабмине.