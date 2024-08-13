Экспедиция к предкам. Ганзейский когг на печатях и на «картинках» Морской бой между двумя коггами. Миниатюра из манускрипта «Декреталии Григория IX».
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Экспедиция к предкам. Ганзейский когг на печатях и на «картинках» Морской бой между двумя коггами. Миниатюра из манускрипта «Декреталии Григория IX».
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