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«Астон Вилла» покупает Манзамби у «Фрайбурга» за 60+ млн евро. У хавбека Швейцарии 3+2 в 4 играх ЧМ-2026 (Фабрицио Романо)

«Астон Вилла» достигла договоренности с «Фрайбургом» о трансфере хавбека Йоана Манзамби. Бирмингемцы заплатят за 20-летнего игрока сборной Швейцарии чуть более 60 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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