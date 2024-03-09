«Кружочки» в Telegram научились подделывать киберпреступники

Создать дипфейк способен практически каждый. По словам ведущего специалиста департамента Digital Risk Protection Евгения Егорова, мошеннические схемы с использованием Telegram появились давно, но раньше это были типовые преступления - кража аккаунтов, рассылки с просьбой одолжить денег или аудиосообщения с подделанным голосом.
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