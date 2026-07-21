Роддик посоветовал Алькарасу не торопиться с возвращением после травмы запястья

Энди Роддик высказался о ходе восстановления Карлоса Алькараса после травмы запястья. Экс-первая ракетка мира обратил внимание на фиксатор, который испанец носил во время посещения финала чемпионата мира по футболу-2026.
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