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Роддик посоветовал Алькарасу не торопиться с возвращением после травмы запястья

Роддик посоветовал Алькарасу не торопиться с возвращением после травмы запястья

Энди Роддик высказался о ходе восстановления Карлоса Алькараса после травмы запястья. Экс-первая ракетка мира обратил внимание на фиксатор, который испанец носил во время посещения финала чемпионата мира по футболу-2026.

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