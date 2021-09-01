Картина Дня

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    Казажи, что русских, что татар сейчас гнобят! А Миниханов это поддерживает.Минниханову предс...
  • Александр
    Умеренный ислам это как бессимптомный Covid. Потом одни осложнения.Саудовская Аравия...
  • Россиянин
    Ну если так, то надо государственным языком объявлять русский язык.«Укрусь» — Мария ...

Афганский посол в Таджикистане раскрыл детали бегства экс-президента Афганистана

Афганский посол в Таджикистане раскрыл детали бегства экс-президента Афганистана

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством. Пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта, сообщил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх