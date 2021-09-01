Афганский посол в Таджикистане раскрыл детали бегства экс-президента Афганистана

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством. Пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта, сообщил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.