Сыгран третий тур чемпионата Тринидада и Тобаго по шахматам

Со стопроцентным результатом на чемпионате Тринидада и Тобаго в Сан-Фернандо (Тринидад и Тобаго) идут три шахматиста после третьего тура 25 августа, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.