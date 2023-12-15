Пленный украинский солдат сообщил о крайне серьёзных потерях.Враг теряет на фронте огромные силы. Только один пленный, взятый русскими солдатами под Работино, рассказал такое, что Киеву очень хотелось бы скрыть от собственного же населения и армии.
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