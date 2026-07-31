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Царьград

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Мишустин заявил о планах увеличить долю креативного сектора в ВВП

Мишустин заявил о планах увеличить долю креативного сектора в ВВП

В Якутске премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о необходимости увеличить долю креативных индустрий в российском ВВП с 4,3% до 6% к 2030 году, подчеркнув важность этого шага для экономического развития страны.

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